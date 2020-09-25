«Открытие» вернулся к докризисным показателям

По итогам 8 месяцев 2020 года активы банка «Открытие» выросли на +4%. Фото: "КП" Архив

В банке подчеркивают, что это свидетельствует об эффективности банка несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Чистая прибыль банка по РСБУ в августе достигла 24,8 миллиарда рублей, а объем выдачи кредитов в июле-августе достиг среднемесячного уровня первого квартала 2020 года.

Ключевые показатели банка за август 2020 года по РСБУ*:

Кредитный портфель физических лиц в августе увеличился на 13 миллиардов рублей (+3%). Объем выдачи розничных кредитов за август 2020 года составил 27 миллиардов, что на 13% выше, чем в августе 2019.

Кредитный портфель юридических лиц в августе сократился на 43 миллиарда (-4%). Динамика обусловлена погашением долга одним из крупных клиентов банка. Объем выдачи корпоративных кредитов за август 2020 года составил 81 миллиард рублей, что в 2 раза выше, чем в августе 2019-го.

Средства частных клиентов увеличились на 1%, до 938 миллиардов рублей. При этом объем средств на счетах до востребования увеличился на 3%, до 320 миллиардов.

В рамках управления ликвидностью в августе банк снизил объемы привлекаемых и размещаемых средств на межбанковском рынке, а также уменьшил портфель ценных бумаг.

Чистая прибыль банка «Открытие» за август 2020 года составила 0,3 миллиарда рублей.

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) в августе составили 9,1 миллиарда рублей, что на 5% выше предыдущего месяца. Доходы от клиентского бизнеса увеличились за месяц на 3% до 7,4 миллиарда.

* Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на неконсолидированной основе.