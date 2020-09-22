Ушедший с поста белгородский губернатор займет кресло сенатора

Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

22 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который проработал на своем посту с 1993 года. Указ, подписанный президентом, вступил в силу с сегодняшнего дня. Белгородский губернатор займет кресло сенатора от региона. Такое решение было единогласно поддержано депутатами Белгородской областной думы 22 сентября.

Напомним, что прошедших сентябрьских выборах в региональный парламент Евгений Савченко возглавлял список «Единой России». Выборы он выигрывал пять раз и еще один раз был утвержден областной думой. Последний раз губернаторские выборы проходили в 2017 году, на которых Евгений Савченко набрал 69,29% голосов.