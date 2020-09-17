Отставка Евгения Савченко: почему губернатор Белгородской области оставляет свой пост

Савченко руководит регионом с 1993 года. Фото: Екатерина Лобановская

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 17 сентября. Свое решение Евгений Степанович озвучил на совещании с руководителями органов власти области.

- Евгений Савченко проинформировал участников встречи о решении досрочно прекратить полномочия губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя Президента Российской Федерации Владимира Путина, - добавили в пресс-службе губернатора.

22 сентября на первом заседании облдумы планируется рассмотреть вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителя от регионального законодательного собрания.

Также на совещании Савченко представил Дениса Буцаева, которого назначили первым заместителем губернатора области. Вероятнее всего, он заменит Евгения Степановича до выборов 2021 года.

Напомним, Евгения Савченко переизбрали главой региона в 2017-м. Это был уже седьмой срок. За его кандидатуру три года назад проголосовали 69,29% избирателей. Савченко руководит регионом с 1993 года.

Именно при Савченко Белгородская область стала одним из наиболее динамично развивающихся регионов в экономическом плане. Успехи связаны, прежде всего, с сельским хозяйством. Заезжие гости не раз отмечали качество здешних дорог. Евгений Савченко снискал славу борца за нравственность. При нем в области пытались искоренить нецензурную лексику и «псевдодуховные праздники», искали путь к солидарному обществу.

Евгений Степанович награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» и Почетной грамотой Президента РФ и др. Имеет звание «Рыцарь детства».

Евгений Савченко родился в 1950 году в белгородском поселке Красная Яруга. В Старом Осколе он окончил местный геологоразведочный техникум. Затем отучился в Московской сельхозакадемии имени Тимирязева.

Карьера его началась в колхозе, где он работал главным агрономом. С 80-го года занимал различные посты в партийных органах. В 1988-м году окончил ростовскую Высшую партийную школу. Уже через год Евгений Савченко стал заместителем председателя исполкома областного Совета депутатов.

С 1990-го, в течение трех лет, трудился в Министерстве сельского хозяйства консультантом. В 1993-м Борис Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы Белгородской области, а затем утвердил в должности. Еще через два года Евгений Степанович уверенно выиграл выборы и остался руководителем области.

В 1999 году за губернаторское кресло Савченко пришлось бороться с бессменным лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Эта предвыборная гонка была, возможно, самой запоминающейся в истории региона. Даже после окончания голосования, когда Евгений Степанович в очередной раз стал главой Белгородской области, противостояние продолжилось. Кульминацией стало судебное разбирательство из-за оскорбления в телеэфире: Савченко отсудил у лидера ЛДПР полмиллиона рублей.