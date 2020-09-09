Можно всем, но нельзя «НОВЫМ ЛЮДЯМ»

Алексей Стоян: "Выборы – это честный путь смены политических поколений". Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Страшный вирус стал на Белгородчине инструментом политической борьбы. Статистику заболеваний короновирусом в августе нельзя назвать хорошей: каждый день заболевших становится на 40-45 человек больше. Когда начнется вакцинация неизвестно, но и городские, и областные власти идут на ослабление карантина. Начиная с 5 августа и в Белгороде, и в регионе регулярно проводятся массовые мероприятия. На полную мощность работают культурные центры и детские сады, идут концерты и увеселительные программы. Но политическим мероприятиям партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» власти говорят однозначное «нет». И это в преддверии выборов, когда ситуация должна быть иной.

Этим летом свою политическую кампанию в Белгородской области вела партия «НОВЫЕ ЛЮДИ». Она стремительно ворвалась в политическое поле региона. По разным оценкам «НОВЫЕ ЛЮДИ» могли претендовать на 7-15% голосов по партийным спискам и 3-4 депутатских мандата по одномандатным округам. Но их до выборов не допустили. Сначала избирательная комиссия отказала в регистрации. Затем суд первой инстанции отказал партии в восстановлении на выборах. Но «НОВЫЕ ЛЮДИ» не сдались и пытаются доказать – изменения в политическом поле Белгородской области назрели. Даже если они не произойдут сегодня - это не значит, что партия должна отказаться от работы в регионе. Впереди еще выборы в Госдуму, да и губернаторские выборы не за горами.

На фоне отмены карантинных мер, подготовки к 1 сентября и открытию даже детских садов, «НОВЫЕ ЛЮДИ» хотели провести в Белгороде и области митинг, на открытом воздухе. На все их просьбу согласовать это мероприятие власти отвечают стойким «нет».

В августе власти дали разрешение и провели несколько многотысячных мероприятий. Концерт в День города 5 августа собрал, по разным оценкам, от 5 до 8 тысяч человек на Соборной площади в Белгороде. Схожая ситуация была и на открытии центра «Октябрь». В конце августа в Белгороде выступил популярный исполнитель - NoizeMC. Казалось бы, на этом фоне запрещать митинги и встречи, на которые «НОВЫЕ ЛЮДИ» заявляли от нескольких десятков до 500 человек, нет ни смысла, ни поводов. Но на все просьбы власти отвечают «НОВЫМ ЛЮДЯМ» отказом. В партии не скрывают, что такой «избирательный» подход им понятен:

- Старые белгородские политики применили тактику тотальных запретов против нас. Им почему-то кажется, что участие молодежи в выборах несет для региона какую-то угрозу. Как показывает практика последнего года, именно отказ ветеранов принимать честные правила игры на выборах приводят к политическим кризисам. Выборы – это честный путь смены политических поколений, но в Белгородской области до этого понимания еще, видимо, не доросли власти, - так прокомментировал нам действия властей Алексей Стоян, лидер регионального списка партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», чемпион мира по тайскому боксу.

Партия, по заявлениям ее лидеров, не собирается отказываться от работы в Белгородской области в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году. Например, «Школа новой политики» будет и дальше готовить кандидатов и волонтеров.