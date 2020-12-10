Идеи белгородских горняков помогут экономить природные ресурсы

Мероприятие проводится Компанией уже 9-й раз.

В конкурсе приняли участие проекты сотрудников предприятий, входящих в ее состав: Лебединского горно-обогатительного комбината, Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева, Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова и Уральской Стали.

Конкурс направлен на определение перспективных идей по разработке и внедрению эффективных энергосберегающих технологий, повышение личной заинтересованности сотрудников Компании в рационализаторской работе в области энергосбережения и энергоэффективности.

- Конкурс организует и поддерживает появление новых идей, мотивирует их авторов, вносит значительный вклад в процесс повышения энергоэффективности в Компании, – отметил директор департамента энергетики и энергоресурсов УК «Металлоинвест» Сергей Щербина. – За время проведения конкурса свыше 100 идей уже внедрено на производстве, что позволило получить существенный экономический эффект и значительно сократить нагрузку на окружающую среду.

Конкурс проводится на комбинатах Металлоинвеста - ведущего производителя и поставщика железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали - с 2011 года. Выявление победителей построено на независимом мнении каждого из членов конкурсной комиссии. Ее председателем выступает генеральный директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. Немаловажными критериями оценки являются новизна и полезность предложения, а также годовой экономический эффект от внедрения, срок окупаемости, снижение удельного расхода энергоресурса.

Ежегодный экономический эффект от реализации проектов-победителей нынешнего конкурса оценивается в 50 миллионов рублей - независимая комиссия признала лучшими 16 из них.

На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова первое место заняло рационализаторское предложение «Каскадное управление приводами насосов», которое поможет сэкономить более 2 миллионов рублей в год.

Первым местом на Лебединском горно-обогатительном комбинате отмечен проект по оптимизации систем теплоснабжения канализационных насосных станций. Годовой экономический эффект от внедрения данного предложения составляет 665 тысяч рублей.

На Уральской Стали первое месте присуждено предложению по снижению потребления электроэнергии дымососами в периоды технологических простоев. Внедрение данного проекта позволит сэкономить около 8 миллионов рублей в год с минимальными расходами на внедрение в размере 119 тысяч рублей. А на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева призовым первого места удостоено рацпредложение «Внедрение частотного регулируемого привода на насосах» с экономическим эффектом более 1 миллиона рублей.