Белгородцам помогут стать родителями

Основная задача сервиса — комплексная оценка и взаимодействия с пациентами в режиме онлайн, для этого создаётся мобильное приложение. Фото: "КП" Архив

Для повышения эффективности оказания помощи бесплодным парам Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа внедряет уникальный для страны электронный сервис «ЭКО-платформа». Основная задача сервиса: комплексная оценка и взаимодействия с пациентами в режиме онлайн.

Платформа включает в себя функции: учёта пациентов, контроля за оказанием медицинской помощи, предотвращение задержек на всех этапах проведения процедур, а также индивидуальная маршрутизация пациентов с учетом персональных рекомендации и их особенностей.

- Благодаря этому сервису мы сможем видеть полную и ясную картину по всем пациентам Белгородской области, которые страдают бесплодием. В полной базе по региону есть вся информация о времени постановки на учёт, времени прохождения обследования, эффективности проводимого лечения. Все женщины, которые страдают бесплодием и хотят испытать счастье материнства попадают в эту базу. Мы со своей стороны отслеживаем все этапы и помогаем решить эти проблемы, — объясняет заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Елена Малютина.

фото: с сайта Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа

Основная задача сервиса — комплексная оценка и взаимодействия с пациентами в режиме онлайн, для этого создаётся мобильное приложение. Пациент сможет быть в постоянном контакте с доктором, что само по себе удобно и эффективно.

В клинике объясняют, что ЭКО-платформа поможет значительно увеличить результативность проводимых ЭКО процедур и улучшить клиентский опыт. Автоматизированная система позволяет избежать ошибок – система сама будет напоминать женщине и врачу о ближайшем визите или консультации. Отметим, что ЭКО-платформа основана на передовых технологиях с использованием искусственного интеллекта и нейронных сетей, для прогнозирования исходов и выбора оптимальных путей маршрутизации пациентов. Для этих задач в партнёрстве с благотворительным фондом «ВТБ-страна», был приобретён суперкомпьютер.

- Социальная ответственность для банка ВТБ – такая же неотъемлемая часть его политики, как и финансовая эффективность. Поддержка материнства и детства в частности, поддержка здравоохранения в целом – одно из важнейших направлений благотворительной деятельности банка, - отметил Виктор Кривошеев, управляющий Банка ВТБ (ПАО) в Белгородской области.

Благодаря новой ЭКО-платформе планируется снизить количество неудачных попыток ЭКО и повысить результативность проводимых процедур и ни одна семейная пара, страдающая бесплодием, не останется без помощи.