Биография Вячеслава Гладкова - врио губернатора Белгородской области

Фото: администрация Севастополя

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора. Указ о назначении Вячеслава Гладкова врио губернатора опубликован на сайте Кремля. Трудовая биография его начиналась в 1997 году в Пензе.

Ранее Вячеслав Гладков занимал пост заместителя председателя-руководителя аппарата правительства Ставропольского края.

Вячеславу Гладкову 51 год, он родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области в семье служащих.

В 1996 году Вяечслав Гладков окончил Университет экономики и финансов в Санкт-Петербурге. В Москве в Институте экономики и управления в промышленности в 2001 году и в Академии народного хозяйства при правительстве РФ в 2002 году повышал квалификацию.

Свою трудовую деятельность начинал в 1997 году экономистом по договорной и претенциозной работе в ОАО «Пензенское управление строительства». С 1997 по 2000 годы руководил финансовой группой централизованной бухгалтерии ОАО «Пензенское управление строительства».

В 2000 году Вячеслава Гладкова назначили заместителем начальника, а затем — начальником экономического отдела администрации города Заречного по экономике и развитию рыночных отношений. В 2002 году занял должность заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства.

В 2005 году стал первым вице-мэром Заречного, а 24 апреля 2009 года был назначен на должность главы администрации Заречного.

Летом 2016 года получил предложение занять пост вице-губернатора Севастополя. В период с 2016 по 2018 год работал в должности заместителя губернатора - председателя правительства Севастополя.

Вячеслав Гладков 13 июня 2018 года был назначен заместителем председателя правительства Ставропольского края - руководителем аппарата правительства Ставропольского края. Губернатор Владимир Владимиров 28 октября 2019 года провел кадровые перестановки в правительстве Ставропольского края. Вячеслав Гладков сохранил свою должность и остался на посту заместителя председателя правительства Ставропольского края - руководителя аппарата правительства региона.

Награжден медалью «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства России» (2003), ведомственной медалью Федеральной службы государственной статистики «За заслуги в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006), удостоен знака отличия «Академик И.В. Курчатов» lV степени (2007), знака «За содействие МВД России» (2007), почетного знака «Во славу земли Пензенской» (2016).

Имеет почетные грамоты губернатора Пензенской области, министерства регионального развития РФ, МВД и ряда других ведомств.

Член партии «Единая Россия» с 2008 года.

Вячеслав Гладков исполнять обязанности губернатора будет до вступления в должность лица, избранного главой региона. Выборы должны состояться в 2021 году.

Более двух лет назад, в августе 2018 года, в интервью радио «Комсомольская правда» Ставропольского края Вячеслав Гладков, который на тот момент только два месяца проработал в должности заместителя председателя правительства края, рассказывал, что его пригласил губернатор и он готов выполнять те задачи, которые перед ним поставлены.

Еще в Севастополе он прослыл «ходаком в народ», его рабочий день начинался в 6 часов утра и до 8.00 он успевал принять тех, кто требовал именно его вмешательства в ту или иную проблему. Ввел в практику «велосипедные» оперативки, когда вместе с членами своего аппарата объезжал Севастополь, а уж потом, переодевшись, приступал к работе.

В Ставропольский край в 2018 году приехал вместе с женой и маленьким ребенком. Всего в семье – трое детей. В Ставрополь он привез только семью и утверждал, что кадры нужно находить на местах, и что в 3-миллионном Ставропольском крае можно и нужно находить молодых специалистов, умеющих работать.

Ходили слухи, что губернатор Ставрополья пригласил Вячеслава Гладкова, поскольку считал его менеджером по решению конфликтных ситуаций на самом высоком уровне. В Ставрополье на тот момент остро стоят вопрос кумовства во власти.

Также был известен Вячеслав Гладков, еще по Севастополю, своей работой с общественными организациями. И принципиальной позицией открытости власти на всех уровнях.