Вячеслава Гладкова назначили врио губернатора Белгородской области

Вячеслав Гладков. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вячеслава Гладкова назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 18 ноября.

- Владимир Путин провел рабочую встречу с Вячеславом Гладковым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области, - сказано в сообщении.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, возглавлявший регион почти 27 лет, подал в отставку 17 сентября.В этот же день на совещании он представил Дениса Буцаева, которого назначили первым заместителем губернатора региона. Ранее 43-летний Буцаев занимал пост министра инвестиций и инноваций Московской области.

Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «экономист», затем отучился в Пензенском госуниверситете на «муниципальное управление» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте по направлению «магистр менеджмента». До назначения врио губернатора Белгородской области занимал пост заместителя председателя правительства Ставрополья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отставка Евгения Савченко: почему губернатор Белгородской области оставляет свой пост. Свое решение Евгений Степанович озвучил на совещании с руководителями органов власти области (подробнее)