Металлоинвест усиливает меры безопасности

ЛГОК работает в штатном режиме, но профилактические мероприятия реализуются в полном объёме.

За время пандемии работники Лебединского ГОКа неоднократно получали маски и дезинфицирующие средства для личного пользования. Всего было выдано более 22 тысяч литров антисептика, около 100 000 масок.

Накануне все сотрудники Лебединского ГОКа, входящего в Компанию, и его дочерних обществ получили дополнительный набор средств индивидуальной защиты: по две защитные тканевые маски и дезинфицирующий раствор в индивидуальном флаконе. Представители профессий, относящихся к высокой группе риска заражения COVID-19, обеспечены латексными перчатками. На эти мероприятия.

- Ситуация с распространением коронавируса в стране остаётся напряженной. Количество случаев заболевания почти во всех регионах растёт, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам ЛГОКа. – В этих условиях мы предпринимаем ряд дополнительных мер, призванных помочь сохранить здоровье наших сотрудников как на рабочих местах, так и за их пределами.

За время пандемии было выдано более 22 тысяч литров антисептика, около 100 000 масок.

Помимо этого, во всех автобусах, доставляющих людей на работу и обратно, было установлено 79 рециркуляторов воздуха, дважды в день производится дезинфекционная обработка салонов транспортных средств. Для разгрузки пассажиропотока и соблюдения комфортной дистанции между людьми, количество рейсовых автобусов было увеличено за счёт привлечения транспорта сторонних организаций.

Для сотрудников, проживающих в Губкине и Старом Осколе, работают Ситуационные центры ЛебГОК-Здоровья, которые оказывают поддержку заболевшим ОРВИ, коронавирусом или пневмонией. Кроме того, работники комбината проходят вакцинацию от гриппа и пневмококковых инфекций.

К слову, Лебединский ГОК продолжает работать в штатном режиме. Ежедневно в полном объёме реализуются профилактические мероприятия, соблюдается строгий масочный режим.