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Коронавирус Covid-19

Металлоинвест усиливает меры безопасности

Более 3 миллионов рублей направлено на дополнительные наборы средств индивидуальной защиты для коллектива
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ЛГОК работает в штатном режиме, но профилактические мероприятия реализуются в полном объёме.

ЛГОК работает в штатном режиме, но профилактические мероприятия реализуются в полном объёме.

За время пандемии работники Лебединского ГОКа неоднократно получали маски и дезинфицирующие средства для личного пользования. Всего было выдано более 22 тысяч литров антисептика, около 100 000 масок.

Накануне все сотрудники Лебединского ГОКа, входящего в Компанию, и его дочерних обществ получили дополнительный набор средств индивидуальной защиты: по две защитные тканевые маски и дезинфицирующий раствор в индивидуальном флаконе. Представители профессий, относящихся к высокой группе риска заражения COVID-19, обеспечены латексными перчатками. На эти мероприятия.

- Ситуация с распространением коронавируса в стране остаётся напряженной. Количество случаев заболевания почти во всех регионах растёт, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам ЛГОКа. – В этих условиях мы предпринимаем ряд дополнительных мер, призванных помочь сохранить здоровье наших сотрудников как на рабочих местах, так и за их пределами.

За время пандемии было выдано более 22 тысяч литров антисептика, около 100 000 масок.

За время пандемии было выдано более 22 тысяч литров антисептика, около 100 000 масок.

Помимо этого, во всех автобусах, доставляющих людей на работу и обратно, было установлено 79 рециркуляторов воздуха, дважды в день производится дезинфекционная обработка салонов транспортных средств. Для разгрузки пассажиропотока и соблюдения комфортной дистанции между людьми, количество рейсовых автобусов было увеличено за счёт привлечения транспорта сторонних организаций.

Для сотрудников, проживающих в Губкине и Старом Осколе, работают Ситуационные центры ЛебГОК-Здоровья, которые оказывают поддержку заболевшим ОРВИ, коронавирусом или пневмонией. Кроме того, работники комбината проходят вакцинацию от гриппа и пневмококковых инфекций.

К слову, Лебединский ГОК продолжает работать в штатном режиме. Ежедневно в полном объёме реализуются профилактические мероприятия, соблюдается строгий масочный режим.

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