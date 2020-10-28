В Воронежской области открылось региональное отделение Фонда защиты детей

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Среди целей новой общественно-государственной организации значится укрепление авторитета и роли семьи, социального статуса детства в обществе, общественного представительства интересов детства на всех уровнях законодательной и исполнительной власти в России. В уставе организации прописано повышение ответственности всех граждан за факты негативного отношения к детям и подросткам, нарушения их прав. Кроме того, Фонд будет содействовать развитию социальной базы воспитания, образования, досуга и общения детей. Также Фонд займется оказанием помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям с общественно опасным поведением, окажет содействие их духовно-нравственному воспитанию, адаптации и социализации в обществе. Помимо этого организация собирается вести пропаганду здорового образа жизни, содействовать приобщению детей к физкультуре и спорту.

Учредителями нового фонда стали Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский детский фонд», СОФ «Международная ассоциация детских фондов», от имени государства учредителем выступает Министерство просвещения РФ. Также в состав учредителей Фонда защиты детей вошли авторитетные общественные деятели России, политики, врачи, педагоги, деятели культуры. Новая общественно-государственная организация станет логическим продолжателем работы Российского детского фонда. При этом фонды-учредители будут, как и прежде, продолжать свою деятельность в сфере российской и международной благотворительности, а новая организация сосредоточится на консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию.

В состав учредителей Воронежского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» вошли председатель Воронежской областной Думы, председатель Попечительского совета воронежского отделения ООБФ «Российский детский фонд» Владимир Нетёсов и депутаты регионального парламента Александр Пешиков и Елена Губина.

Владимир Нетёсов отметил, что новая общественно-государственная организация будет эффективно дополнять работу регионального омбудсмена в решении задач, поставленных Президентом Владимиром Путиным в рамках Десятилетия детства и демографической политики государства.

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– Это расширение возможностей в деле совершенствования механизма защиты детей и семей с детьми, поиск новых путей решения проблем в этой сфере. Воронежскому отделению Фонда защиты детей предстоит масштабная работа. В Российском детском фонде есть множество программ, дополняющих государственную заботу о подрастающем поколении, работающих ради ребенка, его здоровья, развития, психологического комфорта. И создание новой общественной организации, которая сосредоточится на защите прав детей, даст больше возможностей для этой работы. Убежден, что общими усилиями неравнодушных людей мы сможем уделять больше внимания детям, которым нужна помощь, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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По предложению Владимира Нетёсова председателем Воронежского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» стала Председатель Воронежского областного отделения ООБФ «Российский детский фонд» Марина Севергина.

Справочно:

Воронежская областная уже более 17 лет тесно сотрудничает с региональным отделением Российского детского фонда. Совместно реализуются благотворительные и просветительские проекты, оказывается адресная помощь детям, нуждающимся во внимании и заботе. Среди традиционных ежегодных совместных мероприятий фонда и Воронежской облдумы – организация поездки в Москву на празднование международного Дня защиты детей для одаренных ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов, а также проведение акции «Собери ребенка в школу», в ходе которой депутаты областной думы совместно с региональным отделением детского фонда приобретают и дарят первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей ранцы со всеми необходимыми принадлежностями для школы.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы