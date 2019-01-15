Фото дня - Белгород

В Белгороде коммунальщики вышли на борьбу с сосульками.

Подготовка к Новому году началась: белгородцы устанавливают первые елки.

Центральный парк Белгорода: белым сном деревья спят...

Сегодняшнее утро встретило белгородцев инеем и легким морозцем.

Белгородцы несут цветы к памятнику учительнице в память о погибших в Керчи.

Один из обитателей белгородского зоопарка.

Белгородские выпускники 2018

Даниил Крамер завершил 51-й музыкальный сезон в Белгородской филармонии

На набережной Белгорода установили экран для просмотра ЧМ-2018 по футболу

Фотовыставка в поддержку детей с синдромом Дауна «Так просто любить»

Четвертый фестиваль БелМелФест

Пограничники Белгорода отмечают вековой юбилей

Парад профессий в Белгороде

В Белгороде открылся форум «Зеленая столица»

В Белгороде началась реконструкция Соборной площади

Белгородцы приняли участие в первом химическом диктанте