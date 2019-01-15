Фото дня - Белгород

В Белгороде коммунальщики вышли на борьбу с сосульками.
Подготовка к Новому году началась: белгородцы устанавливают первые елки.
Центральный парк Белгорода: белым сном деревья спят...
Сегодняшнее утро встретило белгородцев инеем и легким морозцем.
Белгородцы несут цветы к памятнику учительнице в память о погибших в Керчи.
Один из обитателей белгородского зоопарка.
Белгородские выпускники 2018
Даниил Крамер завершил 51-й музыкальный сезон в Белгородской филармонии
На набережной Белгорода установили экран для просмотра ЧМ-2018 по футболу
Фотовыставка в поддержку детей с синдромом Дауна «Так просто любить»
Четвертый фестиваль БелМелФест
Пограничники Белгорода отмечают вековой юбилей
Парад профессий в Белгороде
В Белгороде открылся форум «Зеленая столица»
В Белгороде началась реконструкция Соборной площади
Белгородцы приняли участие в первом химическом диктанте