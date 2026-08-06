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НовостиОбщество6 августа 2026 8:23

21 водитель нарушил правила перевозки детей в Белгородской области

Шесть автомобилистов сели за руль пьяными
Алексей СЕРГУНИН
Без водительских прав ехали десять автолюбителей.

Без водительских прав ехали десять автолюбителей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

5 августа в Белгородской области сотрудники ГАИ поймали 441 нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

За рулем в нетрезвом виде оказались шесть автомобилистов, без водительских прав ехали десять автолюбителей, 54 водителя заплатят штрафы за чрезмерную тонировку стекол, 51 автомобилист передвигался на неисправном транспорте, 21 автолюбитель перевозил детей с нарушением (без кресел и т.д.).

44 водителя оштрафовали за то, что не пропустили пешеходов. 54 человека получили штрафы за переход дороги в неположенном месте.