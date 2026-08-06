Герой России Евгений Поддубный посетил Белгород

Фото из соцсетей Александра Шуваева.

В Белгороде 5 августа прошла рабочая встреча врио губернатора Александра Шуваева с военным корреспондентом и Героем России Евгением Поддубным. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

Основной темой беседы стала безопасность региона, которая остается главным приоритетом. Однако для Александра Шуваева эта встреча имела и личный характер. Он поблагодарил земляка за его работу, мужество и то, что тот не забывает малую родину, продолжая следить за жизнью Белгородчины.

После встречи делегация побывала в гуманитарном центре в Шебекино (открылся в июне этого года). Там гостям показали, как формируются продуктовые наборы для жителей приграничья и как работает волонтерский центр, доставляющий помощь тем, кто в ней нуждается больше всего.

Затем Поддубный с Шуваевым переместилась в расположение добровольческого отряда «БАРС-Белгород». За спасение мирных жителей из-под обстрелов ВСУ бойцы были награждены медалями «За спасение погибавших».