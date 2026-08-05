В Белгороде повторно предупредили о беспилотной опасности 5 августа

Беспилотная опасность вновь объявлена в Белгороде Фото: "КП" Архив.

В Белгороде повторно объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов вечером 5 августа. Система оповещения сработала в 20:45. Ранее беспилотную опасность также объявили в Белгородском, Корочанском и Вейделевском округах.

Жителям следуем быть предельно осторожными. По возможности не выходите на улицу, а находясь в помещении, не подходите к окнам.

Тем временем в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что в течение дня сегодня ВСУ атаковали беспилотниками территории 12 регионов страны, в том числе и Белгородскую область, а также акваторию Черного моря. В общей сложности дежурные средства ПВО ликвидировали 200 БПЛА самолетного типа.