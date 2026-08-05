Песни под свет фонариков: в Белгороде во время праздничного концерта отключился свет Фото: скриншот видео.

Сегодня, 5 августа, Белгород отмечает 83-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В самый разгар праздничного концерта, как раз перед частью, которая была посвящена энергетикам, в центре города произошло аварийное отключение электроэнергии.

Темнота нисколько не смутила белгородцев. Без какой-либо паники гости мероприятия включили фонарики в своих мобильных телефонах и стали хором петь песни военных лет вместе с артистами на сцене.

Электричество переподключили спустя несколько минут через резервную генерацию, после чего праздничный концерт был продолжен. Что еще раз подтвердило высокий профессионализм белгородских энергетиков и силу духа белгородцев.

- Сегодня на торжественном концерте в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков случилась ситуация, которую не придумать ни одному режиссеру. Когда погас свет, присутствующие стали петь хором… Это было искренне и по-настоящему. Это было наше общее «спасибо» тем, кто был до нас, и обещание тем, кто будет после – мы умеем держать строй, даже когда вокруг темно, - отметил мэр областной столицы Валентин Демидов.