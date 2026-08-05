Украинские переселенцы приняли участие в торжественных мероприятиях ко Дню освобождения Белгорода

Сегодня, 5 августа, Белгород отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В торжественных мероприятиях ко Дню города приняли участие активисты Центра поддержки украинцев.

Украинские переселенцы возложили цветы к Вечному огню на Соборной площади и почтили память советских воинов, отстоявших свободу родной земли в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания.

Далее в активисты ЦПУ приняли участие в экскурсии по экспозиции Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Гостям рассказали об основных вехах Курской битвы и освобождении Белгорода. В завершении украинские переселенцы также посмотрели литературно-музыкальную программу «Белый город – Россия душа».