Аномальная жара накроет Белгородскую область 6 августа Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в четверг, 6 августа, на территории Белгородской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений ночью слабый, днем не превысит 9 метров в секунду. В ночное время по региону температура воздуха составит от 16 до 21 градуса тепла. Днем ожидается сильная жара от +32 до +37 градусов.

В областном центре также безветренно и без осадков. Ночью от 19 до 21 градуса тепла. Днем столбики термометров покажут +33…+35 градусов.

В региональном МЧС жителям напоминают, что следует избежать длительных прогулок в часы пиковой солнечной активности. Исключите физическую нагрузку. А выходя на улицу, обязательно берите питьевую воду – исключите газировку и алкоголь. Не пренебрегайте головными уборами и солнцезащитными очками. Носите одежду из светлых натуральных тканей.

Автомобилистам во время поездки при малейшем недомогании нужно сразу остановиться, выпить воды, умыться, при необходимости принять лекарства. Если же состояние не улучшится, то возвращаться за руль и самостоятельно продолжать путь не стоит. Не оставляйте детей и животных в закрытых транспортных средствах, даже на короткое время. Всегда держите в машине запас воды.