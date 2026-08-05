Двое белгородцев попали под суд за покушение на мошенничество с выплатами за поврежденные авто Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 40-летнего и 33-летнего жителей региона. Фигурантов признали виновными в покушении на мошенничество с выплатами за якобы поврежденный транспорт.

Противоправную деятельность фигурантов пресекли в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Белгородской области.

Следствие установло, что злоумышленники организовали мошенническую схему, чтобы в целях личного обогащения похитить бюджетные средства. Белгородцы намеренно повредили свои автомобили при помощи молотка и отвертки, и пытались выдать механические дефекты за полученные якобы во время ударов дронов ВСУ.

Подложные документы злоумышленники предоставили в администрацию Шебекинского округа. Сумма ущерба, которую фигуранты хотели незаконно присвоить, составила порядка 680 тысяч рублей.

В пресс-службе регионального Следкома сообщили, что суд признал белгородцев виновными и приговорил к уголовным штрафам в размере 300 тысяч рублей и 260 тысяч рублей соответственно.

Приговор вступил в законную силу.