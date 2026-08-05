В центре Белгорода произошло аварийное отключение электричества Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В центральной части Белгорода произошло аварийное отключение электроснабжения. Из-за этого остановилась работа на основных водозаборах областного центра. В пресс-службе регионального водоканала жителей призвали не делать запасы воды, чтобы избежать опустошения резервуаров. Аварийные бригады уже направлены на месте для подключения резервных источников питания. По данным на 16:45 - водоснабжение восстановлено.

Кроме того, из-за аварийного отключения на нескольких перекрестках в центре Белгорода временно не работают светофорные объекты. Движение транспортных средств на них регулируют сотрудники городской Госавтоинспекции.

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