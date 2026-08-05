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НовостиПроисшествия5 августа 2026 13:37

Под Белгородом неустановленная легковушка столкнулась с мотоциклом

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Вчера около пяти часов вечера на федеральной автомобильной дороге «М2 Крым» в Белгородском округе неизвестный водитель на неустановленном легковом автомобиле спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, создав помеху для движения мотоциклу «HONDA», после чего скрылся с места происшествия.

В пресс-службе УМДВ России по Белгородской области рассказали, что мотоцикл двигался в попутном направлении с легковушкой. В результате маневра 58-летний мотоциклист опрокинулся и получил травмы.

В полиции устанавливают водителя и автомобиль причастные к аварии.