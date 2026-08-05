В больницы Белгородской области госпитализированы больше 130 пострадавших от атак ВСУ жителей Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в результате обстрелов и атак беспилотников вооруженных сил Украины ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей Белгородской области. Детей среди пострадавших за сутки не было. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

По данным главы областного Минздрава, на сегодняшний день в больницах региона лечение проходит 131 раненый. В отделениях реанимации находятся 11 белгородцев, в том числе ребенок, который получил серьезные ранения при атаке в Валуйском округе. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

За прошедшие сутки были госпитализированы девять человек. Еще девять жителей после оказанной помощи продолжают лечение в амбулаторных условиях.

- Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается, - заключил Иконников.