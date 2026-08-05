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НовостиОбщество5 августа 2026 12:43

Больше 20 школьников из Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе Движения Первых

Еще 21 юный белгородец стал призером конкурса
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Больше 20 школьников из Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе Движения Первых

Больше 20 школьников из Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе Движения Первых

Фото: соцсети Александра Шуваева.

Белгородская область вошла в финал Всероссийского конкурса Движения Первых «Большая перемена» с самым большим числом финалистов. Регион представили 42 школьника 5-7 классов. Половина из них в итоге стала победителями, еще 21 человек – призерами конкурса. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Финал конкурса прошел в Красноярске. Президент РФ Владимир Путин встретился с финалистами и поздравил их.

В этом году от Белгородской области в конкурсе приняли участие больше 32, тысяч школьников. В финале ребята работали в партнерских мастерских ведущих компаний. Участникам помогали проводить исследования, работать в команде, искать нестандартные решения. По итогу команды защищали собственные проекты перед экспертной комиссией.

К примеру, в рамках испытаний команда школьников из Белгорода и Белгородского округа разработала проект города будущего «Инновацк». По задумке экологичный научный центр включает в себя лаборатории и спортивные зоны, электрический транспорт. Здесь также ведется переработка пластика.

- 300 победителей со всей страны отправятся в «Путешествие мечты» – на брендированном поезде от Москвы до Владивостока. В пути их ждут встречи со спикерами, активности, а на остановках в крупных городах – экскурсии. Уверен, для наших ребят это станет одним из самых ярких впечатлений, - отметил врио губернатора Александр Шуваев.