Больше 20 школьников из Белгородской области победили во Всероссийском конкурсе Движения Первых Фото: соцсети Александра Шуваева.

Белгородская область вошла в финал Всероссийского конкурса Движения Первых «Большая перемена» с самым большим числом финалистов. Регион представили 42 школьника 5-7 классов. Половина из них в итоге стала победителями, еще 21 человек – призерами конкурса. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Финал конкурса прошел в Красноярске. Президент РФ Владимир Путин встретился с финалистами и поздравил их.

В этом году от Белгородской области в конкурсе приняли участие больше 32, тысяч школьников. В финале ребята работали в партнерских мастерских ведущих компаний. Участникам помогали проводить исследования, работать в команде, искать нестандартные решения. По итогу команды защищали собственные проекты перед экспертной комиссией.

К примеру, в рамках испытаний команда школьников из Белгорода и Белгородского округа разработала проект города будущего «Инновацк». По задумке экологичный научный центр включает в себя лаборатории и спортивные зоны, электрический транспорт. Здесь также ведется переработка пластика.

- 300 победителей со всей страны отправятся в «Путешествие мечты» – на брендированном поезде от Москвы до Владивостока. В пути их ждут встречи со спикерами, активности, а на остановках в крупных городах – экскурсии. Уверен, для наших ребят это станет одним из самых ярких впечатлений, - отметил врио губернатора Александр Шуваев.