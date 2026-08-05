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НовостиПроисшествия5 августа 2026 12:26

Под Белгородом грузовик съехал с дороги и опрокинулся

Водитель большегруза получил травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Вчера в Губкинском округе около 12:40 49-летний водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортного средства. В итоге грузовик съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии водитель получил травмы.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло около половины двенадцатого дня в городе Шебекино. По предварительной информации, 76-летний водитель за рулем автомобиля «ГАЗ 3110» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 67-летнюю женщину. По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, пенсионерка получила травмы.