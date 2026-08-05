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НовостиПроисшествия5 августа 2026 12:13

Суд ужесточил наказание белгородке за незаконный оборот наркотиков

Фигурантка проведет в колонии общего режима восемь лет вместо назначенных ранее шести
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Суд ужесточил наказание белгородке за незаконный оборот наркотиков

Суд ужесточил наказание белгородке за незаконный оборот наркотиков

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области по апелляционному представлению Алексеевской межрайонной прокуратуры ужесточен приговор в отношении 29-летней жительницы округа. Женщина признана виновной в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Противоправную деятельность фигурантки пресекли сотрудники УФСБ России по Белгородской области вместе с коллегами из ОМВД России «Алексеевский».

Следствием и судом установлено, что злоумышленница причастна к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере. Белгородский областной суд изменил приговор первой инстанции. Теперь злоумышленница проведет в исправительной колонии общего режима восемь вместо назначенных ранее шести лет.

Решение суда вступило в законную силу.