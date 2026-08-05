В Белгороде объявили об опасности атаки БПЛА Фото: "КП" Архив.

В Белгороде объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов 5 августа. Система оповещения сработала в областной столице в 14:13.

Ранее в течение последних 30 минут беспилотная опасность также была объявлена в Белгородском, Ракитянском, Ивнянском, Прохоровском, Яковлевском и Корочанском муниципальных округах.

В оперативном штабе региона напоминают, что необходимо быть предельно осторожными и внимательными. По возможности оставайтесь дома и не подходите к окнам. Не игнорируйте оповещения мониторинговых каналов, которые сообщают о передвижении БПЛА.