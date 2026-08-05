Двое подростков пострадали в ДТП в Белгородской области 4 августа

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Вчера, 4 августа, в Белгородской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали несовершеннолетние. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, около шести часов вечера в городе Алексеевка 43-летний водитель на «Киа Спортэйдж» на перекрестке не уступил дорогу и сбил электросамокат «Куго М5», которым управляла 13-летняя девочка. В результате столкновения подросток получила травмы.

Еще одно ДТП произошло в Борисовском округе около 16:20. Предварительно установлено, что 18-летний водитель, находившийся за рулем электровелосипеда «Minako Monster PRO», наехал на выбежавшую на проезжую часть стаю собак. В итоге молодой человек потерял управление и опрокинулся. В результате происшествия сам водитель двухколесного транспорта, а также его 15-летняя пассажирка получили травмы.