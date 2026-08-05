Около 750 детей белгородских школьников отправились отдыхать в Краснодарский край Фото: соцсети Александра Шуваева.

Еще около 750 школьников и несовершеннолетних студентов учреждений СПО из областных образовательных организаций, Ивнянского и Валуйского округов отправились сегодня на отдых в Краснодарский край. Это уже пятая группа ребят, которая проведет каникулы в оздоровительных лагерях и на базах отдыха за пределами региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

По данным врио главы региона, на сегодняшний день в других регионах проводят летние каникулы 3 750 белгородских детей. Всего планируется отправить на отдых 16,5 тысяч ребят. В приоритете дети из приграничных муниципалитетов, дети участников СВО, из многодетных семей, а также ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Шуваев напомнил, что организация летнего отдыха да пределами региона для юных белгородцев стала возможной благодаря решению федерального правительства, которое выделило на эти цели 1,2 миллиарда рублей.

- Всю информацию о поездках можно получить у классных руководителей и директоров школ, а также у руководителей учреждений СПО. Мы заботимся о том, чтобы летний отдых прошел безопасно и комфортно. Уверен, юные белгородцы отлично проведут время и наберутся сил, - отметил Александр Шуваев.