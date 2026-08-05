Директор одной из белгородских организаций пойдет под суд за сокрытие 5,5 млн рублей Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной их коммерческих организаций. Обвиняемому инкриминируют сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, в крупном размере. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области.

По версии следствия, в период с августа 2024 по май 2025 года фигурант, зная о налоговой задолженности, сокрыл денежные средства организации от принудительного взыскания налоговым органом, переведя деньги на счета контрагентов от имени другой организации, которую также возглавлял. Общая сумма сокрытых денежных средств превысила 5,5 миллионов рублей.

На имущество обвиняемого на сумму свыше 5,5 млн рублей следователем СК наложен арест. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.