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НовостиПолитика5 августа 2026 9:58

В Белгороде и Шебекино повторно объявили ракетную опасность 5 августа

Жителям необходимо оставаться в безопасном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото мэрия Белгорода

Фото мэрия Белгорода

Ракетная опасность повторно объявлена на территории всей Белгородской области 5 августа. Система оповещения вновь сработала в муниципальных образованиях спустя 15 минут после отбоя.

Жителям необходимо оставаться в безопасном месте. Не выходите из помещения и не подходите к окнам. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы дома, перейдите в комнату со сплошными стенами - ванную, коридор, туалет или кладовку. На улице наймите ближайшее укрытие - спуститесь в подземный переход или зайдите в подъезд.

Не выходите из укрытия, пока не получите сообщение об отмене опасности.

Отбой ракетной опасности в 13:24.