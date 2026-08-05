В Белгороде завершается третий этап благоустройства парка «Берега»

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В Белгороде завершают работы третьего этапа благоустройства парка «Берега» на правом берегу Северского Донца. После обновления территории сформирована непрерывная прогулочная и рекреационная зона, протяженность которой составляете порядка 5 километров. Обновленная территория интегрирована в общий маршрут с объектами, которые были введены в эксплуатацию ранее.

В рамках третьего этапа подрядчики благоустроили пешеходные маршруты и террасы над водой. В новом пространстве установлены беседки, площадка для пляжного волейбола, теневые навесы и детские игровые зоны. Так, на правом берегу появилась большая игровая площадка площадью свыше 1000 квадратных метров. Это искусственный холм с безопасными скатными поверхностями и лазательными элементами.

Также на правом берегу для безопасного отдыха горожан установили наблюдательные вышки, современное наружное освещение, системы видеонаблюдения и звукового оповещения, экстренного вызова спасателей. Выполнено масштабное озеленение. Здесь также появился новый комплекс с водными горками и бассейнами. Построены большой прогулочный мост со смотровой площадкой, современные павильоны для ГО ЧС, БГБ, ДОСААФ.

Сохранены и традиции: на прежнем месте остался клуб закаливания «Белгородец». Специалисты обновили сам клуб и прилегающую территорию.

Помимо этого на обоих берегах уже начинают работу пункты проката (сапы, катамараны, лодки, велосипеды). Также водятся в эксплуатацию новые точки общественного питания.

- Проект «Берега» в целом охватывает 239 гектаров, включает более 40 км прогулочных маршрутов, 27 км велодорожек, 16,4 км набережных. Работы продолжаются, остались финальные штрихи, - отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.