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НовостиПолитика5 августа 2026 9:30

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 5 августа

Жителям необходимо срочно пройти в укрытие
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность 5 августа. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 12:27 по московскому времени.

В оперативном штабе Белгородской области призывают жителей быть предельно осторожными. Если вы находитесь дома, ни в коем случае не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. На улице воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте , пока не получите сообщение об отмене тревоги.