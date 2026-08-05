Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино 5 августа

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Шебекино Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность 5 августа. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 12:27 по московскому времени.

В оперативном штабе Белгородской области призывают жителей быть предельно осторожными. Если вы находитесь дома, ни в коем случае не подходите к окнам. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. На улице воспользуйтесь защитным модулем.

Оставайтесь в безопасном месте , пока не получите сообщение об отмене тревоги.