В Белгороде завершают работы по благоустройству Есенинского сквера

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде на завершающей стадии работы по благоустройству Есенинского сквера. Накануне мэр областной столицы Валентин Демидов проинспектировал ход работ.

На сегодняшний день подрядная организация выполнила основные задачи, ведется доработка деталей. На объекте уже выложена тротуарная плитка и асфальтобетонное покрытие, установлены скамейки, урны, качели, теневые навесы. Специалисты отремонтировали амфитеатр, колонны и карниз. Ведется монтаж надписи «Есенинский сквер» с подсветкой, а также фотозоны «Рязанские наличники».

В сквере также высадят газон, 11 кустарников и свыше полутора тысяч многолетних растений. Отметим, дизайн-проект в ходе голосования в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выбрали сами горожане.

- Сквер сохраняет свою душу. Памятник Сергею Есенину и скульптура добермана Джима, существующее озеленение, сохранены. Есенинский сквер открылся в Белгороде в 2011 году. Наша задача – сделать его современным, комфортным, но при этом сохранить историю, - отметил Валентин Демидов.