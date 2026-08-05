Белгородец может на три месяца отправиться за решетку за кражу документов из автомобилей

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Старом Осколе Белгородской области ночью 1 августа сотрудники ППС задержали 21-летнего местного жителя, который находился в пьяном виде в общественном месте. Молодого человека доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. При нем было свидетельство о регистрации на автомобиль, который ему не принадлежит. Выяснилось, что злоумышленник похитил документы из незапертого «Ровера».

Кроме того, во время проверки полиция установила причастность оскольчанина к еще двум аналогичным фактам хищения. Также стало известно, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за повторную пьяную езду.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области рассказали, что на фигуранта завели уголовные дела по факту хищения документов. Мужчине грозит арест на срок до трех месяцев. Подозреваемый обязан явкой. Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства преступлений, совершенных подозреваемым.