В Белгороде на фасаде школы №33 увековечили память Евгения Шорстова

Фото: @v_v_demidov

Вчера в Белгороде, в преддверии дня освобождения города, увековечили память Евгения Шорстова, героя специальной военной операции. Мемориальную доску в память о белгородце открыли на фасаде школы №33, где когда-то учился боец.

Мэр областного центра Валентин Демидов рассказал, что Евгений выбрал профессию водителя, отслужил в погранвойсках, где проявил себя как инициативный и ответственный военнослужащий, верный товарищ. А после встал на защиту Родины, когда началась СВО. Служил старшим механиком-водителем. Погиб при исполнении боевых задач в 2024-м. Был награжден орденом Мужества посмертно.

- Белгород отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата наполняет сердца гордостью за подвиг воинов Великой Отечественной войны. Сегодня наш город вновь под атаками врага, и наши защитники отстаивают право на мирную жизнь. Благодаря мужеству таких людей, как Евгений Шорстов, Белгород живет, развивается и остается городом сильных духом людей, - подчеркнул Валентин Демидов.