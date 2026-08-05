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НовостиПолитика5 августа 2026 7:24

За сутки ВСУ нанесли удары по 15 муниципалитетам Белгородской области

От ударов противника ранены 18 мирных жителей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 137 раз атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области. В результате нанесенных ударов ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей. В числе пострадавших – пять сотрудников регионального МЧС. Трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил семь обстрелов с использованием артиллерии и РСЗО. Также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 152 беспилотника, - добавил врио главы региона.