За сутки ВСУ нанесли удары по 15 муниципалитетам Белгородской области

Фото: @v_v_demidov

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 137 раз атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области. В результате нанесенных ударов ранения различной степени тяжести получили 18 мирных жителей. В числе пострадавших – пять сотрудников регионального МЧС. Трое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил семь обстрелов с использованием артиллерии и РСЗО. Также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 152 беспилотника, - добавил врио главы региона.