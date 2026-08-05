Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 августа 2026 7:06

В больнице скончалась белгородка, пострадавшая при обстреле ВСУ 31 июля

Врачи до последнего боролись за жизнь женщины
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В больнице скончалась белгородка, пострадавшая при обстреле ВСУ 31 июля

В больнице скончалась белгородка, пострадавшая при обстреле ВСУ 31 июля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

В больнице Белгорода скончалась женщина, которая была серьезно ранена при ракетном обстреле со стороны вооруженных сил Украины по селу Новая Нелидовка в Белгородском округе 31 июля. О случившемся сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

- Выражаю искренние слова соболезнования ее родным и близким. Мы скорбим о каждой потере, - написала врио главы региона в соцсети.

Напомним, 31 июля под ракетный обстрел ВСУ попало село Новая Нелидовка Белгородского округа. В результате нанесенного удара были ранены три женщины. Все пострадавшие были госпитализированы, одна из них находилась в кране тяжелом состоянии. Из-за прилетов снарядов были повреждены шесть частных домов, две хозяйственные постройки, газовая труба и четыре автомобиля.