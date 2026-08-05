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НовостиОбщество5 августа 2026 6:42

В День освобождения Белгорода на Меловой горе подняли Знамя Победы

Сегодня Белгород отмечает 83 года со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

Сегодня, 5 августа, в Белгороде отмечают 83-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По традиции праздничное утро началось с торжественного поднятия Знамени Победы на Меловой горе.

В мероприятии приняли участие мэр областной столицы Валентин Демидов, ветераны, представители общественных организаций. Знамя Победы развевается над освобожденным в 1943 году городом. Тогда Белгород и Орел стали городами Первого салюта. Москва салютовала в честь освобождения территорий – впервые за всю войну.

- Это – символ нашей благодарной памяти героям-освободителям и их подвигам. От всей души поздравляю с праздником – с Днем освобождения Белгорода! Мира всем, процветания и благополучия! – написала в соцсети мэр Валентин Демидов.