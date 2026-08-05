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НовостиПолитика5 августа 2026 6:15

Беспилотники ВСУ уничтожили ночью над Белгородской областью

Противник продолжает атаковать с помощью БПЛА самолетного типа
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам в Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 5 августа ВСУ ударили по территориям 17 регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. Дежурные средства ПВО в общей сложности перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.