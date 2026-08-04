Жара до +35 градусов ожидается в Белгородской области 5 августа

Температура воздуха по области ночью от +15 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +29+34 градусов, местами сильная жара до +35 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам белгородских синоптиков, 5 августа в нашем регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Существенных осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха по области ночью от +15 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +29+34 градусов, местами сильная жара до +35 градусов. В Белгороде ночью будет +18+20 градусов, днем потеплеет до +31+33 градусов.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефонам 112, 101 или 8 (4722) 39-99-99.