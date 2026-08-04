Белгородец лишился 2,2 миллиона, пытаясь купить машину из-за рубежа

За последнюю неделю в нашем регионе от киберпреступников пострадали 32 человека, у шести из которых похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области мошенники продолжают обманывать жителей, используя схему с покупкой автомобилей из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В Волоконовском районе 51-летний мужчина нашел объявление о поставке авто и связался с «менеджером». После ознакомления с условиями он перевел два миллиона 209 тысяч рублей. Когда злоумышленники выставили очередной счет - якобы на оплату госпошлины - белгородец заподозрил неладное и обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полиция устанавливает личности преступников.

За последнюю неделю в нашем регионе от киберпреступников пострадали 32 человека, у шести из которых похитили деньги с банковских карт. В общей сложности жители перевели преступникам более 20,8 миллиона рублей, из них - около 3,7 миллионов люди взяли в кредит.