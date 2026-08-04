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НовостиПроисшествия4 августа 2026 14:15

Белгородец ударил собутыльника рукояткой мачете

Пьяная драка может обернутся тюремным сроком
Алексей СЕРГУНИН
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия (предмета, используемого как оружие).

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия (предмета, используемого как оружие).

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

47-летний житель Белгородского района обратился в больницу с травмой головы. Он рассказал врачам, что получил удар от своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительной версии, мужчины пьянствовали дома у подозреваемого. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора из-за неосторожных слов потерпевшего в адрес хозяина дома. Тогда 39-летний злоумышленник схватил со стены мачете и рукояткой ударил гостя по голове.

Полиция быстро нашла нападавшего. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия (предмета, используемого как оружие). За это предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.