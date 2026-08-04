Белгородец ударил собутыльника рукояткой мачете

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия (предмета, используемого как оружие). Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

47-летний житель Белгородского района обратился в больницу с травмой головы. Он рассказал врачам, что получил удар от своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительной версии, мужчины пьянствовали дома у подозреваемого. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора из-за неосторожных слов потерпевшего в адрес хозяина дома. Тогда 39-летний злоумышленник схватил со стены мачете и рукояткой ударил гостя по голове.

Полиция быстро нашла нападавшего. Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия (предмета, используемого как оружие). За это предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.