16 пьяных водителей задержали в Белгородской области

За то, что автомобилисты не пропускают людей на переходах, составлено 26 протоколов. Сами пешеходы тоже нарушали правила перехода дороги - по ним составили 37 материалов. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области автоинспекторы 3 августа поймали 421 нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Полицейские забрали ключи у 16 пьяных водителей (или тех, кто отказался дышать в трубочку). Остановили 11 человек, которые вообще не имеют права управлять машиной. Выписали штрафы 72 водителям за слишком темную тонировку стекол и еще 53 - за технические неисправности машин.

За то, что автомобилисты не пропускают людей на переходах, составлено 26 протоколов. Сами пешеходы тоже нарушали правила перехода дороги - по ним составили 37 материалов. Еще десять автолюбителей получили штрафы за неправильную перевозку детей в салоне автомобиля.