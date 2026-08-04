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НовостиОбщество4 августа 2026 14:09

16 пьяных водителей задержали в Белгородской области

11 человек сели за руль, не имея прав
Алексей СЕРГУНИН
За то, что автомобилисты не пропускают людей на переходах, составлено 26 протоколов. Сами пешеходы тоже нарушали правила перехода дороги - по ним составили 37 материалов.

За то, что автомобилисты не пропускают людей на переходах, составлено 26 протоколов. Сами пешеходы тоже нарушали правила перехода дороги - по ним составили 37 материалов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области автоинспекторы 3 августа поймали 421 нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Полицейские забрали ключи у 16 пьяных водителей (или тех, кто отказался дышать в трубочку). Остановили 11 человек, которые вообще не имеют права управлять машиной. Выписали штрафы 72 водителям за слишком темную тонировку стекол и еще 53 - за технические неисправности машин.

За то, что автомобилисты не пропускают людей на переходах, составлено 26 протоколов. Сами пешеходы тоже нарушали правила перехода дороги - по ним составили 37 материалов. Еще десять автолюбителей получили штрафы за неправильную перевозку детей в салоне автомобиля.