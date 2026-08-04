Пенсионерка погибла в ДТП в Белгородской области

По предварительным данным, 3 августа на 13 километре автодороги «Магистраль 1-1» города Старый Оскол случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 7:45 «Рено Логан», за рулем которого находился 55-летний водитель, при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ехавшим в попутном направлении «ВАЗом-2110» под управлением 21-летнего автомобилиста. Впоследствии автомобили по инерции влетели в металлическое ограждение. В результате ДТП оба водителя получили травмы, а 69-летняя пассажирка «Жигулей» от полученных травм скончалась на месте происшествия.