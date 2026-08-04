Белгородку оштрафовали на 200 тысяч за мошенничество

Все украденные деньги фигурантка вернула государству добровольно еще во время следствия. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

30-летняя жительница Вейделевского района заключила с государством специальный договор (социальный контракт), по которому ей должны были дать деньги на открытие своего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Она получила 350 тысяч рублей. Однако вместо того, чтобы вложить их в дело, она потратила государственные деньги на свои личные нужды.

Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат. Ей назначили наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Отметим, что все украденные деньги фигурантка вернула государству добровольно еще во время следствия.