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НовостиПроисшествия4 августа 2026 13:14

Белгородку оштрафовали на 200 тысяч за мошенничество

Женщина обманом получила из бюджета 350 тысяч
Алексей СЕРГУНИН
Все украденные деньги фигурантка вернула государству добровольно еще во время следствия.

Все украденные деньги фигурантка вернула государству добровольно еще во время следствия.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

30-летняя жительница Вейделевского района заключила с государством специальный договор (социальный контракт), по которому ей должны были дать деньги на открытие своего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Белгородской области.

Она получила 350 тысяч рублей. Однако вместо того, чтобы вложить их в дело, она потратила государственные деньги на свои личные нужды.

Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат. Ей назначили наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Отметим, что все украденные деньги фигурантка вернула государству добровольно еще во время следствия.