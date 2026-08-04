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НовостиПроисшествия4 августа 2026 15:04

Четверо человек, включая двух детей, пострадали в столкновении двух легковушек в Белгородской области

Авария произошла в Ивнянском округе
Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, 3 августа на десятом километре автодороги «Ивня - Песчаное - Череново» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Примерно в 15:20 «Тойота Авенсис», за рулем которой находился 41-летний водитель, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении, спровоцировав столкновение с «ВАЗом-21213» под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Жигулей» и его трое пассажиры - 35-летняя женщина, девочки восьми и 14-ти лет - получили травмы.