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НовостиПроисшествия4 августа 2026 11:00

Белгородец украл телефон у пожилой собутыльницы

За это фигуранту грозит до двух лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
Украденный телефон изъяли и вернули владелице.

Украденный телефон изъяли и вернули владелице.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

34-летний мужчина и 61-летняя женщина распивали спиртные напитки во дворе ее дома в Губкине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Когда хозяйка ненадолго отлучилась, попросив мужчину присмотреть за сумкой, он вытащил оттуда мобильный телефон стоимостью около пяти тысяч рублей и скрылся.

Женщина обнаружила пропажу только после того, как вернулась домой и не застала знакомого на месте. Полиция быстро нашла подозреваемого - им оказался тот самый знакомый потерпевшей. Украденный телефон изъяли и вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.