Белгородец украл телефон у пожилой собутыльницы

Украденный телефон изъяли и вернули владелице. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

34-летний мужчина и 61-летняя женщина распивали спиртные напитки во дворе ее дома в Губкине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области. Когда хозяйка ненадолго отлучилась, попросив мужчину присмотреть за сумкой, он вытащил оттуда мобильный телефон стоимостью около пяти тысяч рублей и скрылся.

Женщина обнаружила пропажу только после того, как вернулась домой и не застала знакомого на месте. Полиция быстро нашла подозреваемого - им оказался тот самый знакомый потерпевшей. Украденный телефон изъяли и вернули владелице. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.