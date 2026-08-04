На дне Белгородского водохранилища нашли снаряды времен Великой Отечественной войны

Жители Белгорода во время прогулки вдоль Белгородского водохранилища заметили на обнажившемся дне водоема предметы, внешне похожие на боеприпасы периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.
Очевидцы сразу же сообщили в службу спасения по телефону «112». Приехавшие взрывотехники поисково-спасательной службы обследовали илистое дно. Они обнаружили 81-миллиметровую артиллерийскую мину и 42-миллиметровую ручную гранату. Опасные находки вывезли на специальный полигон и подорвали.