В Белгороде спасли девушку, упавшую с сапборда

Фото из соцсетей Валентина Демидова.

2 августа на пляже «Берега» в Белгороде спасатели ГО и ЧС предотвратили возможную трагедию. Мэр города Валентин Демидов рассказал подробности в соцсетях.

Дежурившая на вышке спасатель Олеся Стрельникова сразу заметила тонущую девушку и бросилась к ней вплавь. Олеся удерживала пострадавшую на плаву до тех пор, пока ей на помощь не пришла коллега Татьяна Нищерет. Вместе они благополучно сопроводили девушку к берегу. Девушка не пострадала, поэтому медицинская помощь ей не понадобилась.

Валентин Демидов поблагодарил спасателей за бдительность и напомнил всем родителям:

- Пожалуйста, берегите себя и своих детей. Не оставляйте их возле воды одних ни на минуту.