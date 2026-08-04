«ГАЗель» горела в Белгороде

Пожар тушили девять огнеборцев с помощью двух единиц техники. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

3 августа на территории нашего региона произошел один пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- В Белгороде на улице Победы вспыхнула «ГАЗель-3302». Огнем повреждена задняя часть кузова и внутренняя обшивка кабины на площади одного «квадрата». У рядом стоящего «Хавала» пламя повредило переднее левое зеркало и оплавило левую фару. Пожар тушили девять огнеборцев с помощью двух единиц техники. В настоящее время причина происшествия устанавливается.

- К счастью, обошлось без пострадавших, - уточнили в МЧС.