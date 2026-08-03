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НовостиОбщество3 августа 2026 15:56

В Белгороде за неделю от атак ВСУ повреждено 258 жилых объектов

В течение двух недель планируют восстановить МКД, пострадавшие от удара беспилотников 27 июля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

За прошедшую неделю, в период с 27 июля по 2 августа, в Белгороде в результате атак со стороны вооруженных сил Украины повреждено 258 жилых объектов. За этот же период строительным организациям удалось завершить восстановительные работы на 20 объектах. Об это сообщил мэр областной столицы Валентин Демидов.

Градоначальник отметил, что оперативные работы ведутся в многоэтажках и частных домах, которые пострадали в результате атак украинских беспилотников в ночь на 27 июля. Подрядные организации уже завершили обмеры. К замене оконных конструкций приступят уже на этой неделе. И в течение двух недель планируется закрыть весь объем работ.

- Благодаря решению исполняющего обязанности губернатора области Александра Шуваева муниципалитету доведено дополнительно 10 миллионов рублей на эти цели, - напомнил Валентин Демидов.